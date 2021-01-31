Россия категорически не согласна с позицией США по Украине, президент РФ будет неустанно и последовательно доводить позицию до собеседника. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия-1» 31 января

США используют Украину для ослабления России — Медведчук © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Ну да, это позиция США, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений. И то разногласие, по которому, естественно, российская сторона и президент [Владимир] Путин будут неустанно и последовательно доводить нашу убежденную позицию до собеседника», — сказал Песков.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник, 26 января. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.