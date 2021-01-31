Власти Франции начали предварительное следствие по нескольким пунктам обвинения в рамках дела о нападении на 15-летнего украинского подростка Юрия в Париже. Об этом 30 января сообщила газета Le Parisien со ссылкой на прокуратуру французской столицы

Найти и наказать: Зеленский выдвинул жесткое требование Франции © пресс-служба президента Украины

По данным издания, в субботу, 30 января, прокуратура Парижа начала досудебное производство по обвинениям в «покушении на убийство», «соучастии в покушении на убийство», «преступном сговоре с целью совершения преступления» и «в краже с применением насилия».

Источник газеты, близкий к следствию, сообщил, что сторона обвинения требует предъявить обвинение пятерым из задержанных молодых людей в покушении на убийство, а шестому — в соучастии в совершении этого преступления. Прокуратура потребовала заключить под стражу шесть несовершеннолетних и одного взрослого, двух других подростков обвинение хочет поставить под судебный контроль, что почти аналогично подписке о невыезде.

Отмечается, что из 11 задержанных молодых людей двоих отпустили без составления протокола.

Нападение произошло вечером 15 января в 15-м округе Парижа. Подросток находился в компании друзей, когда на них напала группа вооруженных битами людей старше их. Школьникам удалось убежать, а Юрий поскользнулся, нападавшие избили его. На появившихся позднее в социальных сетях записях с камер видеонаблюдения видно, что в нападении участвовали около 10 человек.

В результате нападения подросток получил травмы головы, переломы рук, ребер. В течение недели Юрий находился в искусственной коме. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал найти и наказать людей, которые напали на подростка.