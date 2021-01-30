Действия украинской власти недостаточны для того, чтобы остановить падение своей популярности, сказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру 29 января

Рост коммунальных тарифов в последние месяцы обвалил рейтинг пропрезидентской партии «Слуга народа» и самого президента Владимира Зеленского, и временная фиксация стоимости газа для населения не решит эту проблему, отметил эксперт.

«Даже если они резко снизят тарифы, а этого не произошло, рейтинг уже не вернуть. То есть можно стабилизировать падение, стабилизировать нынешний уровень доверия», — констатировал Бортник.

Крушение «слуг». Почему обвалились рейтинги партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В частности, Зеленскому и его команде нужно будет показать эффективную антикоррупционную борьбу, «массовые посадки, причем своего окружения», отметил политолог.

Необходимы также прорывные решения по Донбассу, резкое улучшение жизни украинцев и снижение тарифов по сравнению с летом прошлого года, добавил он, отметив, что «все это для нынешнего Зеленского крайне сложные, если вообще возможные варианты».

Интервью Бортника можно прочитать на нашем сайте.