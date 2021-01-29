Владимиру Зеленскому необходимо сажать в тюрьму людей из своего окружения, чтобы остановить падение рейтинга, считает политолог Руслан Бортник

Об этом Бортник, директор Украинского института политики рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Руслан, в четверг депутаты Верховной Рады, несмотря на просьбу Владимира Зеленского, второй раз не поддержали кандидатуру Юрия Витренко на пост главы Минэнерго. Говорит ли это о глубоком и необратимом кризисе в рядах «слуг народа»?

— Это свидетельствует о том, что президент и Офис президента теряют влияние на фракцию монобольшинства «Слуги народа». Такая же история была с назначением Саакашвили в правительство. То есть президент и его Офис теряют контроль над этой фракцией.

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

- Единство «Слуги народа» расшатывает и конфликт вокруг Дубинского. Может ли Дубинский выйти из фракции и увести за собой часть «слуг народа»?

— Да, конечно, но для него это худший вариант. Его выход из партии — это уменьшение возможностей влияния. Это будет трактоваться оппонентами как признание поражения и признание вины, поэтому Дубинский будет пытаться до последнего не выходить из фракции. Потому что получится, что его оппоненты победили.

Спорный Витренко. Что не так с сыном «конотопской ведьмы» © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Люди вновь начнут обвинять Зеленского и его команду во внешнем управлении. Это вызовет еще много информационных и политических кризисов. Да, это не означает, что вслед за Дубинским фракцию оставят еще 30 человек, они не пойдут за ним, потому что захотят остаться с партией власти, может быть, за исключением нескольких человек. Но монолитность этой партии, доверие внутри фракции будет окончательно подорвано.

- Чем могут обернуться американские санкции в отношении Дубинского? Означает ли это, что Вашингтон больше не интересует проект «Слуга народа»?

— Это атака непосредственно на Дубинского и Коломойского, у которого с Вашингтоном давние плохие отношения. Это попытка дискредитировать все источники токсичной для Байдена информации, в частности в деле «Бурисмы», переговоров с Порошенко и всего остального.

- В недавнем интервью вы объясняли обвал рейтинга «Слуги народа» и Зеленского ростом тарифов. А может ли провластная партия вернуть себе утерянные позиции?

Теория заговора и веерные отключения электроэнергии в Украине © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Чтобы развернуть тренд, то есть падение, в обратную сторону, необходимо идти на кардинальное изменение политики, то есть на конфликты. Это эффективная антикоррупционная борьба, массовые посадки, причем своего окружения. Необходимы прорывные решения по Донбассу, резкое улучшение жизни украинцев и снижение тарифов по сравнению с летом прошлого года.

Но все это для нынешнего Зеленского крайне сложные, если вообще возможные варианты.

- На ваш взгляд, как долго будет еще существовать политический проект «Слуга народа»?

— Проект «Слуга народа» будет существовать до выборов или до начала избирательной кампании. Когда начнется избирательная кампания, из этой фракции будут выходить целые группы депутатов. Но до выборов этот парламентский проект досуществует. В следующем парламенте «Слуги народа», скорее всего, не будет.