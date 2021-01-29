Министр отметил, что ведомство направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, чтобы тщательно разобраться в ситуации.
«Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало. В первую очередь как гражданина. В здании, где во время Революции Достоинства (так на Украине называют госпереворот 2014 года. — Ред.) был штаб Майдана. Там, где при пожаре погибли люди. Память о трагических событиях тех дней должна быть сохранена, а мемориальное наследство почтено достойно», — написал министр.
Ткаченко отметил, что для «спортивного покера» там не место. По его словам, Минкультуры сделает все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений.
В ночь на 19 февраля 2014 года во время протестных акций дом почти полностью сгорел. Также обвалились конструкции между четвёртым и пятым этажами. После нейтрализации огня там было найдено тело человека. Протестующие обвинили в поджоге силовиков, а правоохранители заявили, что здание подожгли члены запрещенного в России «Правого сектора».
Ранее в Доме профсоюзов открыли ресторан быстрого питания KFC, но после акции протеста закрыли.