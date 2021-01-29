Собеседница издания, по ее словам, критично относится к политике мультикультурализма и либеральным европейским ценностям.
«Но даже либералы-европейцы, сужу по беседам с коллегами из Европы, не могут понять, как Украина с неонацистской политикой суется в космополитичную Европу, где господствуют леволиберальные ЛГБТ-тренды», — утверждает Евгения Бильченко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Профессор кафедры культурологии факультета философского образования и науки Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко стала объектом травли со стороны праворадикалов на Украине после того, как в Facebook выступила в защиту русского языка, раскритиковав статью 30 закона о языке. Кроме физической расправы ей грозит увольнение.