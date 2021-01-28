Госпитализированного с коронавирусом 87-летнего Народного артиста СССР Василия Ланового перевели в реанимацию. Об этом РИА Новости 28 января сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок

«Вчера самочувствие Василия Семеновича ухудшилось… Он находится под наблюдением врачей, а нам остается только надеяться на лучшее и молиться», — сказал Крок.

В больнице №15 имени Филатова, где актер проходит лечение, подтвердили данную информацию. Ранее сообщалось, что Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Коммунистический Христос». Как в Киеве закалялись Алов, Наумов и Лановой © РИА Новости, | Перейти в фотобанк Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом. У Ланового диагностировали 5%-ное поражение легких.

Последние несколько тестов на коронавирус у актёра были отрицательными, сообщалось, что он идет на поправку. Однако недавно врачи констатировали ухудшение его состояния.

Василий Семенович Лановой родился в 1934 году в Москве, в семье украинских крестьян из села Стримба Кодымского района Одесской области. Фашистскую оккупацию пережил в селе Стримба, куда приехал на лето к бабушке с дедушкой.

Сыграл во множестве фильмов, в том числе «Павел Корчагин», «Анна Каренина», «Алые паруса», «Офицеры», «Дни Турбиных». Актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина. Лауреат Ленинской премии, Герой труда, председатель попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк».