Суд принял решение отпустить из-под стражи подозреваемых в причастности к нескольким заказным убийствам, в частности, участницы боевых действий в Донбассе Амины Окуевой. Об этом 27 января сообщил портал znaj.ua

«Чеченобандеровка»: Кто такая Амина Окуева © скриншот dosie.su Павла Заможного в 2016 году, начальника отдела рекламы столичного метрополитена Павла Миленького в 2019 году и бизнесмена Константина Хоруженко в 2014 году. Также в материалах упоминается еще одно убийство в 2013 году. Преступления были совершены на почве конфликтов из-за бизнеса.

Известно о 8 мужчинах, которых правоохранители считают причастными к группировке, осуществлявшей резонансные преступления.

Организатором группировки полиция назвала уроженца Дагестана Игоря Редькина. В этом месяце ему продлили арест.

Одному из подозреваемых Андрею Кравченко не продлевали арест. В то же время следствие просило взять его под арест в другом деле, от 2013 года. Но суд отпустил Кравченко, обязав являться к следствию, прокуратуре и суду.

В декабре суд отказался арестовать еще трех фигурантов дела 2013 года. Из судебных решений неизвестно, находились ли мужчины под стражей ранее.

Еще один задержанный был арестован по делу от 2016 года. Его арест должен был закончиться 12 января 2021 года. Суд отправил фигуранта под домашний арест.

В октябре 2017 года на железнодорожном переезде около поселка Глеваха под Киевом неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали командир батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев и его супруга Окуева. Женщина погибла на месте.

Осмаева в 2012 году обвиняли в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.