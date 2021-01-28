«Организацией прощания занимается компания Лаймы Вайкуле, в которой Саша работал арт-директором. Она же взяла на себя все финансовые расходы. Сейчас с Украины должны прилететь родственники Александра. Решение о месте захоронения будут принимать они — пока этот вопрос открыт», — рассказала представитель LAIMALUX GROUP Екатерина Лазарева.
Звездный стилист, уроженец украинского города Умань Александр Шевчук умер в возрасте 54 лет. Он сотрудничал с такими артистами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Татьяна Овсиенко, Наташа Королева, Лариса Долина и другие. Работал стилист также на шоу «Фабрика звезд» и «Ледниковый период». Кроме того, в 1999 году он снялся в клипе Пугачевой «Белый снег».
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Друзья Шевчука уверены, что причиной его смерти могли стать действия знакомых стилиста, накануне смерти устроивших с ним гей-вечеринку. Известно, что случившимся заинтересовались следственные органы, которые сейчас изучают обстоятельства произошедшего.
На странице стилиста в Instagram появилась публикация о том, что церемония прощания с ним состоится 29 января в ритуальном зале ЦКБ Управления делами Президента РФ.