Стилист Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других звезд, уроженец украинского города Умань Александр Шевчук, скоропостижно скончавшийся в возрасте 54 лет, мог умереть от действий других людей на гей-вечеринке. Так считают друзья стилиста, написали «Дни.ру» 27 января

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Женщина, пишет издание, увидев, что у стилиста кровотечение, вызвала скорую. Шевчука забрали в больницу, где прооперировали, изъяв из прямой кишки инородный предмет, вызвавший отмирание тканей. Однако усилия врачей не принесли результата. Близкие друзья стилиста уверены, что его смерть наступила в результате действий гостей погибшего в ходе оргии.

«Смерть Саши на твоей никчемной совести и твоего нового бойфренда. Это вы так поиздевались над ним. Вы грохнули Сашу. Полицейские и суд должны вами заняться», — цитируют «Дни.ру» высказывание друга Шевчука, адресованное одному из гостивших у стилиста мужчин.

Ранее стало известно, что Украинский стилист Пугачевой перед смертью собирался в зал.

Известно, что случившимся заинтересовались следственные органы, которые сейчас изучают обстоятельства произошедшего. Тем временем звезды, которым Шевчук создавал образы, продолжают скорбеть по поводу случившегося.

На странице стилиста в Instagram появилась публикация о том, что церемония прощания с ним состоится 29 января в ритуальном зале ЦКБ Управления делами президента РФ.

Звездный стилист, уроженец украинского города Умань Александр Шевчук умер в возрасте 54 лет. Он сотрудничал с такими артистами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Татьяна Овсиенко, Лариса Долина и другие. Работал стилист также на шоу «Фабрика звезд» и «Ледниковый период». Кроме того, в 1999 году стилист снялся в клипе Пугачевой «Белый снег».