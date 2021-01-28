Во Львовской области депутаты президентской партии «Слуга народа» подрались с народными избранниками от «Европейской Солидарности». Соответствующее видео 27 января опубликовал телеканал «Украина 24»

Драка и матерная брань украинских депутатов попали на видео © CC0, Pixabay говорится в материале.

Драки среди украинских политиков — явление не редкое. На днях, на заседании городского совета Изюма Харьковской области депутаты устроили потасовку. Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Денис Штейман не соглашался с мэром Изюма Валерием Марченко и повышал голос. На третьем часу заседания Штейман встал с места и подошел с телефоном в руке к депутату Анатолию Жидкову от партии «Новые лица». В ответ Жидков ударил Штеймана, депутаты сцепились в драке. Их стали разнимать остальные депутаты, также в конфликт вмешались полицейские. После драки в местный участок поступило два заявления, уголовное производство по ним еще не открыто.