Коллапс поразил все сферы жизни Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала украинская поэтесса и переводчик Евгения Бильченко

Жажда пророссийского реванша. Интеллигенция Украины внезапно прозрела © Facebook, Владимир Шамрай Евгения Бильченко в своем Facebook назвала скандальный закон о языке «очередным опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии».

«Онкология — это размножение раковой опухоли, внешнее проявление которой — опухший лимфоузел. Это маркер для обозначения коллапса по всем сферам Украины. Экономика, политика, культура, цивилизационная память полностью находятся под внешним управлением», — объяснила собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Поэтесса Евгения Бильченко стала объектом травли со стороны праворадикалов на Украине после того, как в Facebook выступила в защиту русского языка, раскритиковав статью 30 закона о языке. Кроме физической расправы ей угрожают увольнением.