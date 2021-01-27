Профессор НПУ им. Драгоманова Евгения Бильченко в своем Facebook назвала скандальный закон о языке «очередным опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии».
«Онкология — это размножение раковой опухоли, внешнее проявление которой — опухший лимфоузел. Это маркер для обозначения коллапса по всем сферам Украины. Экономика, политика, культура, цивилизационная память полностью находятся под внешним управлением», — объяснила собеседница издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Поэтесса Евгения Бильченко стала объектом травли со стороны праворадикалов на Украине после того, как в Facebook выступила в защиту русского языка, раскритиковав статью 30 закона о языке. Кроме физической расправы ей угрожают увольнением.