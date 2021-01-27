Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины усилить ответственность за недостоверные данные в декларации и передал его как неотложный на рассмотрение Верховной Рады. Об этом 27 января сообщается на сайте главы государства

G7 призвала Украину вернуть наказание за лживые декларации © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Предлагается предусмотреть штраф или лишать свободы на срок до двух-трех лет с лишением права занимать определенные должности за умышленное внесение недостоверных сведений в декларации.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью — «непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», согласно которым за умышленное непредставление декларации предполагается наказывать штрафом или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В октябре 2020 года Конституционный суд отменил статью об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларации. В НАПК заявили, что судьи приняли решение в собственных интересах.

Рада в декабре приняла в целом компромиссный законопроект о восстановлении уголовной ответственности. Несмотря на призывы активистов и НАПК наложить вето на этот закон, президент Владимир Зеленский подписал его.