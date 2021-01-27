Украина получила от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 1,2 млн тестов для определения COVID-19 методом ПЦР. Об этом 27 января сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, который транслировался в YouTube

«Мы получили от ЮНИСЕФ 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики COVID-19, они все производства Великобритании. Сейчас они находятся на ГП «Укрвакцина», и мы будем дальше соответственно распределять их между нашими лабораторными центрами», — сказал Степанов.

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На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Однако за воскресенье в стране выявили минимум новых случаев коронавируса за более чем четыре месяца — чуть более 2,5 тысячи.

Текущий карантин введен до конца февраля. С понедельника Украина вышла из жесткого локдауна, который длился с 8 по 24 января. По состоянию на 27 января в стране лабораторно подтверждено 1,2 млн случае COVID-19, из них за сутки — 3776.