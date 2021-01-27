«Мы получили от ЮНИСЕФ 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики COVID-19, они все производства Великобритании. Сейчас они находятся на ГП «Укрвакцина», и мы будем дальше соответственно распределять их между нашими лабораторными центрами», — сказал Степанов.
Закупку произвели за кредитные средства Всемирного банка. Соответствующее соглашение было подписано в мае 2020 года, когда часть была перенаправлена на закупку необходимых медицинских изделий для борьбы с COVID-19.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Однако за воскресенье в стране выявили минимум новых случаев коронавируса за более чем четыре месяца — чуть более 2,5 тысячи.
Текущий карантин введен до конца февраля. С понедельника Украина вышла из жесткого локдауна, который длился с 8 по 24 января. По состоянию на 27 января в стране лабораторно подтверждено 1,2 млн случае COVID-19, из них за сутки — 3776.