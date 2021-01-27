После принятия закона о референдуме у власти появится дополнительный инструмент выноса на общественное обсуждение общепопулярных тезисов своей кампании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Парламент Украины принял закон о референдуме © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«С другой стороны, закон о референдуме нужен, и даже такой несовершенный, который был принят сегодня. Это дает какой-то инструмент для разных партий и общественных инициатив, чтобы продвигать социально значимые вопросы», — считает Руслан Бортник.

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По его словам, вопрос Донбасса также может быть вынесен на это референдум, но для этого, во-первых, должно быть решение Конституционного суда, а во-вторых, самое главное, для этого нужна политическая воля.

Сегодня же политической воли у украинской власти вынести вопросы Донбасса на референдум не наблюдается, добавил политолог.