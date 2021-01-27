Во вторник, 26 января, Верховная Рада утвердила во втором чтении закон о всеукраинском референдуме. За проголосовали 256 депутатов. Из них 226 голосов принадлежат "слугам народа".
«С другой стороны, закон о референдуме нужен, и даже такой несовершенный, который был принят сегодня. Это дает какой-то инструмент для разных партий и общественных инициатив, чтобы продвигать социально значимые вопросы», — считает Руслан Бортник.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
По его словам, вопрос Донбасса также может быть вынесен на это референдум, но для этого, во-первых, должно быть решение Конституционного суда, а во-вторых, самое главное, для этого нужна политическая воля.
Сегодня же политической воли у украинской власти вынести вопросы Донбасса на референдум не наблюдается, добавил политолог.