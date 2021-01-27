Возможно, организаторам митингов из-за роста тарифов важнее картинка, чем реальная массовость выступлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал журналист и общественный деятель из Житомира Сергей Форест

По оценке Фореста, в митинге в Житомире приняли участие 150-200 человек из 280 тысяч жителей. Он предположил, что кто-то может быть заинтересован в том, чтобы в таких акциях принимало участие небольшое количество людей.

«Почему [так мало людей вышли на митинг], вы меня спросите. Думаю, по той причине, что массы тяжело контролировать, неизвестно, как будут разворачиваться события, какие люди будут выступать, куда этот поток людей может пойти», — сказал Форест.

Теплов: Тарифные протесты — хороший старт года для тяжеловесов украинской политики © Facebook, Виталий Теплов

Форест предположил, что объединению акций препятствуют политики. По его словам, ведется закулисная игра и кто-то в верхах готовится к «смене караула» в Верховной Раде и выше.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В понедельник, 25 января, в день рождения президента Владимира Зеленского, у Офиса президента Украины в Киеве прошла акция протеста «Поздравь президента платежкой».

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%.