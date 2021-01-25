Повышение тарифов и цен на коммунальные услуги касается всех, и, хотя на акции протеста выходит пока не очень много людей, самосознание народа растёт, считает журналист и общественный деятель из Житомира Сергей Форест

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру, которое дал прямо из гущи событий — с очередного митинга протеста против повышения цен на коммунальные услуги.

Житомиряне митинговали на прошлой неделе в пятницу, митингуют и сегодня, в понедельник.

- Сергей, вы находитесь на месте событий. Расскажите, что происходит?

— Горожане снова вышли протестовать против повышения тарифов. Сегодня, как вы знаете, день рождения у президента Украины Владимира Зеленского, и возмущённые горожане его «поздравляли»: высказывали всё, что на душе накипело.

Вопрос стоял о понижении тарифов и об отмене платы за транспортировку газа. СБУ увидела российский след в «тарифных майданах» © Facebook, Гітлянська Олена

Единственное, что меня смущает, это то, что на митингах нет большого количества людей. Получается, что платёжки за коммунальные услуги, которые в два раза превышают пенсию, устраивают украинцев?

Для меня это такой странный вопрос, я его себе задаю — почему люди массово не выходят?

- И каков ответ?

— Либо это слабая организация мероприятий, слабое оповещение. Либо кто-то заинтересован в том, чтобы в таких акциях принимало участие небольшое количество людей. Возможно, им важна больше картинка, чем массовость.

Почему, вы меня спросите. Думаю, по той причине, что массы тяжело контролировать, неизвестно, как будут разворачиваться события, какие люди будут выступать, куда этот поток людей может пойти.

- Помнится, именно в Житомире протестующие уже заходили в администрацию?

— Да, заходили. Но, опять же, мэра на месте не было. Как-то всё происходило так — будто бы и имело внешние формы решительности, но…

Чего-то не хватало, какой-то перчинки. Зашли, постояли, поговорили… Могли бы, в конце концов, перекрыть движение транспорта на трассе на 15 минут. А просто постоять и поговорить? Эффекта это не даст. «Тарифы снизь, именинник»: праздничное селфи Зеленского разгневало украинцев © Instagram, zelenskiy_official

Я думаю, что время разговоров уже закончилось. Когда человеку нечем заплатить за тепло, за электроэнергию, за воду… Простому украинцу, не тому, у кого есть свои магазины, бизнес, а простому человеку, который всю жизнь работал на заводе, в поле или в больнице, например. Как им быть?

Тем более уже есть заявление министра Витренко о том, что льготы надо снимать, что льготы и субсидии унижают достоинство украинцев. Он не сказал, что надо повышать зарплаты и пенсии, а намекнул, что льготы будут снимать, — по крайней мере, так я это заявление понимаю.

Может быть, он что-то другое имел в виду.

- Протестующие против повышения тарифов постоянно перекрывают автотрассы. Но это ведь приносит неудобства прежде всего таким же рядовым гражданам, которым надо куда-то ехать…

— Да, конечно. Если перекрывать, то ненадолго. Дело в том, что это в настоящее время единственная форма протеста, которая может привлечь внимание властей, поэтому к таким действиям и прибегают протестующие.

- Сколько сейчас людей участвуют в митинге? Чего требуют?

— По моей оценке, человек 150-200. Не так мало для Житомира, хотя в городе проживают 280 тысяч жителей, точно не скажу, ведь многие выехали. Но на акции должно бы быть как минимум несколько тысяч… Но сколько есть.

К ним вышел губернатор. А часть митингующих направились к зданию горсовета. И как раз сейчас участники митинга перекрыли движение на одной из улиц.

Как я уже сказал, претензии высказывали в адрес президента. Но кто такой Зеленский? Это марионетка. А главное зло — это олигархическая система, которая за столько лет укоренилась в стране, эти олигархические семьи, которые захватили всё, что принадлежит, согласно Конституции, народу. Вот где зло.

И почему не стоит вопрос о национализации? Пока ограничиваются требованием о снижении тарифов, об отмене платы за транспортировку газа. «Побороть гидру коррупции». ФОПы в Киеве объявили мобилизацию на «налоговый майдан» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Думаете, перечень требований будет расширяться?

— Должен бы. И формы протеста должны развиваться. Почему бы не разбить палаточные городки как один из вариантов? Надо систему оповещения совершенствовать. Всё-таки две сотни людей на митинге, повторю, для областного центра это мало.

- Наверное, было бы больше, если бы совместно выступали, скажем, ФОПы и те, кто протестует против повышения тарифов. Но, насколько известно, в движении предпринимателей к идее такого объединения усилий относятся осторожно…

— Предприниматели на 28 января объявили сбор на Майдане. Я сам предприниматель и солидарен с их требованиями. Поеду на Майдан и как журналист буду делать репортажи для нескольких изданий.

Удивлён, что левые не заявляют пока своего участия в налоговом майдане — нет коммунистов, социалистов, того же Союза левых сил. Не только в Житомире, но и в Киеве.

- А в тарифных протестах левые участвуют?

— На тарифных митингах левые есть, сегодня видел людей с красными флагами. Кстати, организаторы сделали им, пусть и в мягкой форме, замечание — сказали, что была просьба выдвигать экономические требования, поэтому просили без политической символики.

Хотя я считаю, и я написал об этом у себя в соцсети, что красный флаг сегодня — это символ демократии, свободы, борьбы против олигархов, напоминание людям, что когда были левые политсилы у власти, то цены были достаточно низкие, медицина доступна…

Что до идеи объединения усилий, поддержки протестов ФОПов и тех, кто против тарифов, то хорошо, что об этом уже говорят.

- Говорят, но не объединяются?

— Я с самого начала говорил о необходимости объединить усилия, писал об этом в соцсетях, в группах движения ФОПов. И было такое, что меня один раз даже заблокировали в этой группе. Потом, правда, разблокировали, когда я возмутился. Золотарев предположил, кто станет лидером тарифного майдана на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Я так понимаю, что в руководстве движения была такая дилемма: поддерживать протесты против роста тарифов или не поддерживать? Сейчас, я так понимаю, уже начали высказываться, что проблема общая. Это очень правильно.

Можно сказать, что Украина — это как тело человека, и несколько органов уже подвержены болезни. Это и рост тарифов, и та же фискализация, против которой вышли ФОПы.

Фискализация не в той европейской форме, какая была бы правильной, которая помогла бы людям работать, а в форме, которая приведёт просто к уничтожению малого бизнеса.

Никто ведь не против того, чтобы платить налоги, но пусть власть сначала наведёт порядок на таможне, на границах. Чтобы человек, который закупил товар, мог бы без всяких взяток проезжать. Фискализация должна быть совсем в другой форме.

Общий протест был бы желателен, поскольку нужно лечить весь организм, не только отдельные органы.

- Но пока не получается?

— Пока не получается, потому что действует принцип «разделяй и властвуй». Думаю, протесты не удаётся соединить не по вине самих предпринимателей или пенсионеров, протестующих против высоких тарифов.

Скорее всего, это идёт игра сверху, закулисная игра. Кто-то там готовится, возможно, к смене караула в Верховной Раде и выше. Не секрет, что топовые политики уже начали предвыборную кампанию…

- Думаете, возможны досрочные выборы?

— Скорее всего, возможны выборы парламентские, потому что нынешнее монобольшинство не устраивает «Европейскую солидарность», не устраивает ОПЗЖ, не устраивает партию Юлии Тимошенко. Основных игроков я назвал. Украинцы бунтуют против роста тарифов и требуют отставки Шмыгаля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поэтому, думаю, в этой игре с протестами все они принимают участие, прями или косвенно. Если говорить аллегориями, подбрасывают поленья, мягко и ненавязчиво манипулируют всеми этими движениями.

- Но есть и какая-то самоорганизация?

— Слабая, на мой взгляд. Вот хочу воспользоваться случаем и ещё раз напомнить о роли профсоюзов. Мне кажется, именно они должны в условиях нынешнего кризиса в стране быть в авангарде борьбы за права человека труда. А они пока особенно никак себя не проявляют в этом. Предприниматели тоже об этом говорят.

Надо возрождать боевые профсоюзы или создавать новые, чтобы они были на острие этого движения.

А пока у нас вроде бы протесты, вроде бы борьба, но как-то всё размыто, размазано, нерешительно. Люди пришли, послушали выступающих, поговорили, вот трассу перекрыли на какое-то время. Да и разошлись. Это всё навевает некоторые размышления.

Может быть, люди разуверились в том, что протестами можно чего-то добиться для народа. Был же первый майдан, потом второй. Кстати, обещали снизить тарифы, которые тогда были не в пример ниже. А вышло всё наоборот.

Люди видят, что политики, дорвавшись до власти, начинают грести под себя, забыв о своих обещаниях. А многие уверены, что все митинги проплачены. Поэтому говорят: я против повышения тарифов, против того-то и того-то, но на митинг не пойду…

Возможно, из-за этого такое слабое участие в акциях.

Но, тем не менее, и такие формы протеста полезны. Люди каким-то образом объединяются, пусть их сейчас немного, пусть даже один человек встал с плакатом — это уже способствует росту самосознания масс. Как говорится, из искры возгорится пламя.

P.S. Когда интервью уже было записано, стало известно, что протестующие ворвались в Житомирский горсовет и потребовали от мэра снижения тарифов.