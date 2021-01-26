Жительница Константиновки, подконтрольного Украине города Донецкой области Елена Землянко опубликовала в TikTok ролик, в котором заявила, что она «за Россию и Путина». После этого ее данные внесли на сайт «Миротворец», передает 26 января «Обозреватель»

Землянко разместила в сети TikTok ролик с подписью «Я из Украины, но я люблю Россию и я за Путина».

На сайте «Миротворец» заявили, что Землянко является провокатором и антиукраинской пропагандисткой.

Также, по мнению авторов скандального ресурса, она «участвует в информационной спецоперации РФ против Украины» и «виновна в отрицании российской агрессии».

Кроме Землянко, в съемках видео приняла участие подруга Татьяна Литвин. Она также упоминается на «Миротворце» как участница ролика.

Украинские солдаты и ополченцы братаются в TikTok © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк Александр Грамарчук заявил в Facebook, что обнаружил в соцсети TikTok видеочат солдата-срочника Вооруженных сил Украины с ополченцами ДНР. По его словам, в видеочате украинский солдат «говорил о братском народе и войне олигархов» и якобы сообщил ополченцу секретную информацию.

Кроме того, на Украине разгорелся скандал из-за ролика в ТикТок киевского блогера di.rubens, в котором она назвала Россию любимой страной. Офицер ВСУ Анатолий Штефан перепостил его в Facebook, и девушку начали травить.