Землянко разместила в сети TikTok ролик с подписью «Я из Украины, но я люблю Россию и я за Путина».
На сайте «Миротворец» заявили, что Землянко является провокатором и антиукраинской пропагандисткой.
Также, по мнению авторов скандального ресурса, она «участвует в информационной спецоперации РФ против Украины» и «виновна в отрицании российской агрессии».
Кроме Землянко, в съемках видео приняла участие подруга Татьяна Литвин. Она также упоминается на «Миротворце» как участница ролика.
Ранее бывший участник гражданской войны в Донбассе Александр Грамарчук заявил в Facebook, что обнаружил в соцсети TikTok видеочат солдата-срочника Вооруженных сил Украины с ополченцами ДНР. По его словам, в видеочате украинский солдат «говорил о братском народе и войне олигархов» и якобы сообщил ополченцу секретную информацию.
Кроме того, на Украине разгорелся скандал из-за ролика в ТикТок киевского блогера di.rubens, в котором она назвала Россию любимой страной. Офицер ВСУ Анатолий Штефан перепостил его в Facebook, и девушку начали травить.