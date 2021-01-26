У жителя Львовской области Украины обнаружили заболевание хантавирусом — это первый подобный случай в регионе. Об этом главный санитарный врач Львовщины Наталия Тимко сообщила местному изданию Zaxid.net 25 января

Крыса привезла хантавирус в Европу © flickr.com | flickr.com | Перейти в фотобанк сообщении.

По словам Тимко, у мужчины отобрали материал для исследования и отправили в лабораторию Центра общественного здоровья в Киеве. Результаты исследования подтвердили диагноз — хантавирусная инфекция.

Как отметила главный санитарный врач Львовщины, такое заболевание, как правило, обнаруживают у грызунов. Люди же могут заразиться через контакты с крысами и вдыхание паров от выделений грызунов. Передача хантавируса от человека к человеку возникает редко. До сих пор такого заболевания в Львовской области не было.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, как местный житель подхватил этот вирус, но уточняется, что он живет в деревне, где водится много грызунов, в частности крыс.

Сейчас мужчину перевели во Львовскую областную клиническую больницу из-за сопутствующего заболевания: у пациента серьезные проблемы с почками.

Хантавирус — это целое семейство вирусов, которое выделили еще 40 лет назад, а отдельные представители были известны еще раньше. Переносчиками являются грызуны и другие мелкие млекопитающие: для них хантавирус не несет опасности, а у человека вызывает заболевания.

Так, хантавирусы в Северной и Южной Америке способны вызвать кардиопульмональный синдром, затрагивающий сердце и легкие. Чаще всего он приводит к смерти. Евразийские хантавирусы — возбудители геморрагической лихорадки с почечным синдромом. От этого вида вируса также были зафиксированы случаи летального исхода среди людей.