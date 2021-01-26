«Это официальная позиция посольства Соединенных Штатов в Украине. После того как посольство Соединенных Штатов сделало официальное заявление на своем сайте о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину, понятное дело, что Украина ее покупать не будет», — сказал Бондаренко.
Интервью Бондаренко можно прочитать на нашем сайте.
Ранее украинские власти под давлением США отказались от российской вакцины от COVID-19.
При этом американскую вакцину Киев сможет получить только после того, как США обеспечат препаратом своих граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский в связи с этим заявил, что не знает, как объяснить согражданам отказ от российского препарата.