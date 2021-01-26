Украинские власти оказались в полной зависимости от посольства США в Киеве, поэтому они не смогут покупать российскую вакцину до тех пор, пока Вашингтон не разрешит, сказал политолог Константин Бондаренко в интервью Украина.ру 25 января

«Это официальная позиция посольства Соединенных Штатов в Украине. После того как посольство Соединенных Штатов сделало официальное заявление на своем сайте о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину, понятное дело, что Украина ее покупать не будет», — сказал Бондаренко.

Борьба с COVID-19: «Спутник V» зарегистрировали в стране ЕС, Меркель поддерживает вакцину из РФ, Украина пока без вакцин © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк Интервью Бондаренко можно прочитать на нашем сайте.

Ранее украинские власти под давлением США отказались от российской вакцины от COVID-19.

При этом американскую вакцину Киев сможет получить только после того, как США обеспечат препаратом своих граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с этим заявил, что не знает, как объяснить согражданам отказ от российского препарата.