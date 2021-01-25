На самом деле большинство украинцев - около 75% - не планируют прививаться от коронавируса, и, соответственно, вопрос вакцинации и проистекающие отсюда проблемы их не волнуют, заявил украинский политолог Кость Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Константин Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Константин Петрович, на сегодняшний день, судя по всему, у Украины есть несколько вариантов получения вакцины от коронавируса: китайская партия, договоренности с COVAX, заверения от ЕС в «солидарности в вопросе получения вакцины», но точные сроки ни по одному из направлений по-прежнему не озвучены. На ваш взгляд, украинские власти будут просто ждать, когда получат вакцину? Или будут искать варианты, возможно, пытаться наладить производство у себя?

— Постоянно происходит поиск, постоянно ищут вакцину. Российскую вакцину не могут использовать по политическим соображениям — это уже понятно. Плюс ко всему практически вся российская вакцина раскуплена наперед: уже практически все контракты подписаны.

А что касается налаживания производства собственной вакцины: даже если завтра-послезавтра Украина подпишет соглашение с Россией о выпуске вакцины, то, как говорят специалисты, используя харьковские мощности, не ранее чем через восемь месяцев можно получить первые образцы. В данной ситуации есть такая технологическая особенность.

Что касается других вакцин, ведется постоянный поиск, ведутся постоянные переговоры и по линии международных организаций, и по линии посредников, и напрямую.

Борьба с COVID-19: «Спутник V» зарегистрировали в стране ЕС, Меркель поддерживает вакцину из РФ, Украина пока без вакцин © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк - А что представляют собой эти «политические соображения», по которым Украине недоступен «Спутник V»? Это принципиальная позиция украинских властей или негласное распоряжение Вашингтона на этот счет?

— Это официальная позиция посольства Соединенных Штатов в Украине. После того как посольство Соединенных Штатов сделало официальное заявление на своем сайте о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину, понятное дело, что Украина ее покупать не будет.

- Следует ли ждать какой-то помощи от самих США в таком случае? Может, например, президент Джо Байден отменить введенный при его предшественнике Дональде Трампе запрет на экспорт вакцин?

— Нет, я думаю, что вряд ли, поскольку в данной ситуации в самих Соединенных Штатах еще не решена проблема с тотальной вакцинацией.

- На минувшей неделе Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение «Спутника V» на своей территории, а канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным также выразила готовность к сотрудничеству по этому вопросу. Если ситуация продолжит развиваться так, что российская вакцина начнет распространяться по ЕС, Киев и тогда будет стоять особняком?

— Было уже на прошлой неделе заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который сказал, что, даже если окажется, что «Спутник» — суперэффективная вакцина, мы ее покупать не будем. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что это политическое решение.

«Украина закупила худшую вакцину в мире» — украинцы возмущены властью © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк - Сегодня на Украине бушует так называемый «тарифный майдан». Грозит ли ей еще и вакцинный?

— Вряд ли. Дело в том, что только 25% украинцев заявляют о том, что они собираются вакцинироваться, поэтому эта тема не особо волнует украинцев. Кстати, как и в России, не особо большой ажиотаж и тоже небольшое количество. Я смотрю по социологическим данным: в России только на 10% больше, чем украинцев, готовых вакцинироваться.

- Существует ли какая-то статистика среди украинцев, которые готовы вакцинироваться, относительно их отношения к «Спутнику»?

— Нет, такой статистики нет, но я думаю, что если социологи сейчас занимаются этой тематикой, то вполне возможно, что скоро мы увидим социологические данные.