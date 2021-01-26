«Многие из его (Обамы. — Ред.) команды возвращаются в Офис президента в компании с Байденом. У нас это называется принципом "вращающихся дверей" в правительстве. Мы увидим продолжение неолиберализма, но с некоторым внешним налетом прогрессивной политики, чтобы удовлетворить большинство демократов», — отметила она.
Те, кто хочет видеть политиков более левых взглядов, к сожалению, примут все, что предложит Байден, добавила Кимберли.
По ее мнению, левые в США в значительной степени перестали действовать как оппозиционная сила.
Ее интервью можно прочитать на нашем сайте.