После прихода к власти президента США Джо Байдена в администрацию вернется политика его предшественника-демократа Барака Обамы, сказала американская журналистка Маргарет Кимберли в интервью изданию Украина.ру

«Многие из его (Обамы. — Ред.) команды возвращаются в Офис президента в компании с Байденом. У нас это называется принципом "вращающихся дверей" в правительстве. Мы увидим продолжение неолиберализма, но с некоторым внешним налетом прогрессивной политики, чтобы удовлетворить большинство демократов», — отметила она.

Байден и пленки Деркача: как скандал с прослушкой изменит Украину © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo

По ее мнению, левые в США в значительной степени перестали действовать как оппозиционная сила.

Ее интервью можно прочитать на нашем сайте.