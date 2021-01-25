Возможная остановка строительства газопровода «Северный поток-2» может повлечь за собой судебные иски. Об этом министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце заявила на днях в интервью rnd.de 24 января

Немецкий министр объяснил, почему Германия не остановила «Северный поток 2» © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo сказала она.

Министр подчеркнула, что решение о строительстве «Северного потока-2» было принято давно, он полностью профинансирован, готов на 95% и утвержден в рамках юридического процесса. Соответственно, по словам Шульце, остановка строительства нанесла бы ущерб с точки зрения надежности правовых решений.

Она отметила, что в условиях отказа Германии от атомной энергетики до конца 2022 года и угля до 2038 года природный газ нужен стране как переходный энергоноситель.

Ранее США ввели новые санкции против «Северного потока-2». Ограничительные меры коснулись трубоукладчика «Фортуна» и его владельца — «КВТ-Рус». Из-за санкций от участия в проекте отказалась немецкая компания Bilfinger SE. Ранее в январе из проекта вышла датская инжиниринговая компания Ramboll, а в ноябре 2020 года — норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL).