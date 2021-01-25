«В случае остановки строительства проекта сейчас мы можем натолкнуться на судебный процесс», — сказала она.
Министр подчеркнула, что решение о строительстве «Северного потока-2» было принято давно, он полностью профинансирован, готов на 95% и утвержден в рамках юридического процесса. Соответственно, по словам Шульце, остановка строительства нанесла бы ущерб с точки зрения надежности правовых решений.
Она отметила, что в условиях отказа Германии от атомной энергетики до конца 2022 года и угля до 2038 года природный газ нужен стране как переходный энергоноситель.
Ранее США ввели новые санкции против «Северного потока-2». Ограничительные меры коснулись трубоукладчика «Фортуна» и его владельца — «КВТ-Рус». Из-за санкций от участия в проекте отказалась немецкая компания Bilfinger SE. Ранее в январе из проекта вышла датская инжиниринговая компания Ramboll, а в ноябре 2020 года — норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL).