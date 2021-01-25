Кремлю выгодно объединение партий «Справедливая Россия» Сергея Миронова, «Патриоты России» Захара Прилепина и «За правду» Геннадия Семигина у единую политическую силу, сказал политтехнолог Евгений Минченко в интервью Украина.ру 22 января

«Это не электорат "Единой России", им-то все равно… Для Кремля это удобная история: сокращается количество игроков, во главе партии понятные люди. Для Кремля это комфортная история», — сказал Минченко.

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Если у «Справедливой России» избиратели это «вялые лоялисты», то «За правду» поддерживают «нетерпеливые радикальные путинисты», отметил эксперт.

Эти две аудитории очень разные и по социально-демографическим характеристикам, и по эмоциональной тональности, их сочетание представляется Минченко нетривиальной задачей.

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