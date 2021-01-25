«Это не электорат "Единой России", им-то все равно… Для Кремля это удобная история: сокращается количество игроков, во главе партии понятные люди. Для Кремля это комфортная история», — сказал Минченко.
Он также сказал, что у партий, входящих в объединение, «сложно сочетаемые электораты», что не добавляет проекту устойчивости и ставит под сомнение его перспективы.
Если у «Справедливой России» избиратели это «вялые лоялисты», то «За правду» поддерживают «нетерпеливые радикальные путинисты», отметил эксперт.
Эти две аудитории очень разные и по социально-демографическим характеристикам, и по эмоциональной тональности, их сочетание представляется Минченко нетривиальной задачей.
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