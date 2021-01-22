Объединение политических партий России с разным электоратом, о котором заявил Сергей Миронов, – нетривиальная задача, считает российский политолог Евгений Минченко

Об этом директор Международного института политической экспертизы рассказал в интервью изданию Украина.ру.

На днях лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил об объединении с партиями «Патриоты России» Геннадия Семигина и «За правду» Захара Прилепина.

- Евгений, удовлетворит ли новая политсила запрос жителей страны на реальную альтернативу «Единой России»?

— Партия не замысливалась как альтернатива «Единой России», а как естественный союзник «Единой России». Есть несомненные плюсы — сама по себе тема объединения усиливает партии, привлекает к ним внимание. Понятно, что это позволяет консолидировать ресурсы и сократить количество игроков на левом патриотическом фланге. Эти три фактора повышают шансы «Справедливой России» на прохождение в Государственную Думу.

Из минусов… Все-таки сложно сочетаемые электораты. У «Справедливой России», грубо говоря, вялые лоялисты. То есть они как бы за Путина, но хотят какой-то лайтовой альтернативы. Это один электорат.

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У «Патриотов России» своего лица по большому счету нет. У них было несколько региональных значимых лидеров, но после ареста Анатолия Быкова в Красноярском крае у них ситуация похуже.

Следующая проблема — это сочетание активов этих партий. Там очень разные люди со своими амбициями. И, в-третьих, с идеологической точки зрения, справедливость и правда — это разные меседжи. Думаю, что обновленное название может дезориентировать избирателей.

- Все-таки какую идеологическую платформу создаст эта политическая сила?

— Режим с большим уклоном в социалку — это одна история. Сталинские пятилетки — это другая история. Я не знаю, как они будут это сочетать. Насколько я слышал, там грамотная политтехнологическая команда. Надеюсь, коллеги смогут решить эту нетривиальную задачу.

- Миронов приглашал к объединению и КПРФ, и ЛДПР, и «Пенсионеров России». Пойдут ли эти партии на союз с эсерами?

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- Выгоден ли для партии власти новый политический альянс?

— Это не электорат «Единой России», им-то все равно… Для Кремля это удобная история: сокращается количество игроков, во главе партии понятные люди. Для Кремля это комфортная история.

- Наверно, Захар Прилепин харизматичнее самого Миронова?

— Я очень сильно сомневаюсь. У Прилепина проблемы с энергетикой, то есть он очень в себе. И что-то мы не увидели большого всплеска популярности Захара Прилепина. То есть он активно вел себя в последний год, но рейтинги партии и результаты на выборах не являются впечатляющими. Пока социологи не фиксируют высокой популярности Прилепина.

- В декабре прошлого года партия Захара Прилепина выступила с призывом к признанию ДНР и ЛНР. Будет ли новая партия поднимать в Госдуме этот вопрос?

— Это уже их внутренняя кухня. Им надо задавать этот вопрос, а не стороннему наблюдателю.