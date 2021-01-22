Об этом директор Международного института политической экспертизы рассказал в интервью изданию Украина.ру.
На днях лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил об объединении с партиями «Патриоты России» Геннадия Семигина и «За правду» Захара Прилепина.
- Евгений, удовлетворит ли новая политсила запрос жителей страны на реальную альтернативу «Единой России»?
— Партия не замысливалась как альтернатива «Единой России», а как естественный союзник «Единой России». Есть несомненные плюсы — сама по себе тема объединения усиливает партии, привлекает к ним внимание. Понятно, что это позволяет консолидировать ресурсы и сократить количество игроков на левом патриотическом фланге. Эти три фактора повышают шансы «Справедливой России» на прохождение в Государственную Думу.
Из минусов… Все-таки сложно сочетаемые электораты. У «Справедливой России», грубо говоря, вялые лоялисты. То есть они как бы за Путина, но хотят какой-то лайтовой альтернативы. Это один электорат.
С другой стороны, это нетерпеливые радикальные путинисты, которых консолидировала партия «За правду», с отсылами к Сталину, к сталинским практикам. Эти две аудитории очень разные и по социально-демографическим характеристикам, и по эмоциональной тональности, они разные по настроению. А это сочетание этих двух политических сил представляется нетривиальной задачей.
У «Патриотов России» своего лица по большому счету нет. У них было несколько региональных значимых лидеров, но после ареста Анатолия Быкова в Красноярском крае у них ситуация похуже.
Следующая проблема — это сочетание активов этих партий. Там очень разные люди со своими амбициями. И, в-третьих, с идеологической точки зрения, справедливость и правда — это разные меседжи. Думаю, что обновленное название может дезориентировать избирателей.
- Все-таки какую идеологическую платформу создаст эта политическая сила?
— Режим с большим уклоном в социалку — это одна история. Сталинские пятилетки — это другая история. Я не знаю, как они будут это сочетать. Насколько я слышал, там грамотная политтехнологическая команда. Надеюсь, коллеги смогут решить эту нетривиальную задачу.
- Миронов приглашал к объединению и КПРФ, и ЛДПР, и «Пенсионеров России». Пойдут ли эти партии на союз с эсерами?
- Я думаю, что это все шуточки. С кем можно было объединяться, это с «пенсионерами». «Пенсионеры» — это главная проблема для эсеров. В следующую Госдуму пройдет кто-то один: или эсеры, или «пенсионеры». Для двух этот электорат слишком мал.
- Выгоден ли для партии власти новый политический альянс?
— Это не электорат «Единой России», им-то все равно… Для Кремля это удобная история: сокращается количество игроков, во главе партии понятные люди. Для Кремля это комфортная история.
- Наверно, Захар Прилепин харизматичнее самого Миронова?
— Я очень сильно сомневаюсь. У Прилепина проблемы с энергетикой, то есть он очень в себе. И что-то мы не увидели большого всплеска популярности Захара Прилепина. То есть он активно вел себя в последний год, но рейтинги партии и результаты на выборах не являются впечатляющими. Пока социологи не фиксируют высокой популярности Прилепина.
- В декабре прошлого года партия Захара Прилепина выступила с призывом к признанию ДНР и ЛНР. Будет ли новая партия поднимать в Госдуме этот вопрос?
— Это уже их внутренняя кухня. Им надо задавать этот вопрос, а не стороннему наблюдателю.