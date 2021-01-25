Объединению партий «Справедливая Россия» Сергея Миронова, «Патриоты России» Захара Прилепина и « За правду» Геннадия Семигина придется как следует поработать над тем, чтобы создать общую непротиворечивую идеологическую платформу, заявил политтехнолог Евгений Минченко в интервью Украина.ру 22 января

«Режим с большим уклоном в социалку — это одна история. Сталинские пятилетки — это другая история. Я не знаю, как они будут это сочетать. Насколько я слышал, там грамотная политтехнологическая команда. Надеюсь, коллеги смогут решить эту нетривиальную задачу», — сказал Минченко.

Война миров. Лимонов устроил Прилепину жаркий Донецк © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Если у «Справедливой России» это «вялые лоялисты», то «За правду» поддерживают «нетерпеливые радикальные путинисты», отметил эксперт.

Эти две аудитории очень разные и по социально-демографическим характеристикам, и по эмоциональной тональности, их сочетание представляется Минченко нетривиальной задачей.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру