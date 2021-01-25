«Режим с большим уклоном в социалку — это одна история. Сталинские пятилетки — это другая история. Я не знаю, как они будут это сочетать. Насколько я слышал, там грамотная политтехнологическая команда. Надеюсь, коллеги смогут решить эту нетривиальную задачу», — сказал Минченко.
По его мнению, у партий, входящих в объединение, «сложно сочетаемые электораты».
Если у «Справедливой России» это «вялые лоялисты», то «За правду» поддерживают «нетерпеливые радикальные путинисты», отметил эксперт.
Эти две аудитории очень разные и по социально-демографическим характеристикам, и по эмоциональной тональности, их сочетание представляется Минченко нетривиальной задачей.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру