С 25 января Украина возвращается к тем же ограничениям, какие были введены в декабре 2020 года. Об этом сообщил 23 января премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

«Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых койкомест снизилась до менее чем 30%. При этом правительство за последнее время значительно увеличило количество койкомест с подачей кислорода: с 11 000 в сентябре до 55 000 в январе этого года. На эти цели для регионов было выделено почти 1,5 млрд грн», — заявил Шмыгаль.

Январский локдаун лишит Украину $200 млн - эксперт © REUTERS, Valentyn Ogirenko

— проведение в учебных учреждениях массовых мероприятий при участии больше одной группы/класса;

— проведение в общественных местах банкетов, мастер-классов или публичных событий;

— прием посетителей в музеях, на выставках или галереях больше одного человека на 10 кв. метров;

— проведение массовых культурных, спортивных, рекламных или других мероприятий, если в них участвует больше 20 человек;

— работа спортивных залов и фитнес-центров, при условии если в них больше одного человека на 20 кв. метров.;

— пересечение границы иностранцами без наличия полиса страхования.

Религиозные мероприятия могут проводиться при условии, что в помещении не больше одного человека на пять квадратных метров.

Работа кинотеатров и учреждений культуры разрешена, если они будут заполнены менее чем на 50%. Количество пассажиров в общественном транспорте ограничивается количеством сидячих мест. Заведения общепита могут работать с 23:00 до 07:00.

За прошедшие сутки на Украине зафиксировали 4 928 новых случаев заболевания COVID-19, умерли еще 116 пациентов.