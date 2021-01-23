Одной из вероятных кандидатур на пост посла США на Украине является генерал Кит Дейтон, рассказал в пятницу, 22 января, в интервью изданию Украина.ру политолог и историк Владимир Корнилов

«Я слышал много вариантов. Не исключаю, что это будет генерал Кит Дейтон», — отметил Корнилов.

В то же время, он указал, что вряд ли следующим послом будет бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

«Разговоры о Курте Волкере у меня вызывают большие сомнения. Я понимаю, что он очень этого хочет, и его резкая активизация свидетельствует о том, что он пытается о себе напомнить. Но он все-таки из другой песочницы. Он от республиканцев и вместе с Джулиани работал над сбором компромата против Байдена. Вряд ли это забудут», — подчеркнул Корнилов. Рудяков назвал двух выдвиженцев США на пост премьера Украины © Facebook, Арсеній Яценюк

В то же время, Корнилов указал на последнее заявление Волкера об Украине.

«Украине следует обратить особое внимание на то, что Госдеп, по словам самого Волкера, не будет рассматривать вопрос о должности спецпредставителя США по Украине, которую занимал сам Волкер», — напомнил Корнилов.

Полностью интервью с политологом и историком Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.