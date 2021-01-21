Новый президент США Джо Байден не будет вникать в украинские дела лично, считает политолог Владимир Корнилов

Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В среду, 20 января, в Вашингтоне при беспрецедентных мерах безопасности прошла церемония вступления в должность 46-го президента США Джо Байдена.

- Владимир, Зеленский после инаугурации Джо Байдена заявил, что ждет улучшения отношений Киева и Вашингтона и надеется на встречу с американским коллегой. На ваш взгляд, представляют ли интерес для новой администрации Белого дома нынешний президент Украины и его команда?

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Зеленский называл Трампа великим учителем, не знаю, что он может сказать Байдену, чтобы «улучшить» отношения. Что касается того, будет ли администрация Байдена заниматься украинским направлением, то да, конечно, будет.

Но лично Байден вникать в украинские дела напрямую не будет. Во всяком случае открыто и демонстративно, поскольку украинская тема для него остается токсичной. Тема Хантера Байдена и его связи с «Бурисмой» станет еще более актуальной после того, как Байден-старший стал президентом.

- Возможно, Зеленский чувствует, что под ним шатается кресло президента, а Порошенко, наоборот, лелеет мечту вернуться на вершину властной пирамиды, рассчитывая на свои дружеские отношения с Байденом. Оправданны ли надежды Петра Алексеевича?

— Там многие сейчас стучат копытом и кричат, какие они старые давние друзья с Байденом, забыв, что они свидетельствовали против него. Например, Кличко встречался с Джулиани и участвовал в кампании сбора информации против Байдена. Луценко, который сливал информацию против американского посольства, чем подставлял Демократическую партию.

Что касается Петра Порошенко, то вспомните пленки его разговоров с Байденом. Он что только не вылизывал тогдашнему вице-президенту США. Но Байден все-таки не дурак, пусть он и престарелый, путает сына с внучкой и так далее… Он прекрасно понимает, кто записывал эти разговоры… Это делал сам Петр Алексеевич, на всякий случай, писал свои разговоры с Байденом, чем в итоге его и подставил.

Если Порошенко думает, что Байден не понимает и не догадывается о природе происхождения этих пленок, то он явно недооценивает нового президента США.

- Произойдут ли кадровые перестановки в высших эшелонах власти Украины после прихода к власти Байдена? Есть ли шансы вернуться к власти, например, у Яценюка и Гройсмана?

— Все возможно. Гройсман и компания, особенно Яценюк, сейчас работают над тем, чтобы запустить новые политические проекты и вернуться во власть. Но по поводу этой команды у демократов в США давно нет никаких иллюзий. То есть пока есть Зеленский. Пока он выполняет волю американского посольства даже в таких мелочах, как преследование оппозиции, защита Шабунина, этого борца с коррупцией, я уже не говорю про вакцину, он их устраивает.

Если Зеленский начнет проявлять самостоятельность и перечить генеральной линии партии, то есть посольству США, то независимо от того, кто будет у власти, Байден, Трамп или Харрис, его в любом случае будут снимать.

- Как вы полагаете, кто может стать американским послом на Украине? Называют имя Курта Волкера…

Мрачный символизм инаугурации Байдена © AP, Andrew Harnik Кит Дейтон. Разговоры о Курте Волкере у меня вызывают большие сомнения. Я понимаю, что он очень этого хочет, и его резкая активизация свидетельствует о том, что он пытается о себе напомнить.

Но он все-таки из другой песочницы. Он от республиканцев и вместе с Джулиани работал над сбором компромата против Байдена. Вряд ли это забудут.

Но Украине следует обратить особое внимание на то, что Госдеп, по словам самого Волкера, не будет рассматривать вопрос о должности спецпредставителя США по Украине, которую занимал сам Волкер.

- Игоря Коломойского в США подозревают в отмывании денег. Как сложится будущее олигарха?

— Его подозревали и при Трампе, мало того, никто в этом и не сомневается. В этом смысле Коломойский был занозой в заднице и для администрации Трампа, и для администрации Байдена. Пока он устраивал, им пользовались. Сейчас работа по его маргинализации, вытеснению из украинской политики будет продолжена. Не исключаю, что в конечном итоге американцы потребуют от Украины экстрадиции Коломойского. Вот что в этой связи делать Зеленскому, я представляю с трудом.