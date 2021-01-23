Украинская ведущая Леся Никитюк рассказала, что за время съемок программы «Орел и решка» посетила более ста стран, а режим работы был такой, что пришлось прибегнуть к помощи препарата под названием «Гидазепам». Об этом написал «Бульвар Гордона» 21 января

«Я ела все, что не ели другие, участвовала во всем, в чем отказывались участвовать другие. Я всегда отдавалась на сто процентов этой программе. Было страшно, жутко, я не спала, меня трясло. Потом был минимальный курс гидазепама, потому что срывало уже… Через несколько лет доходило чуть-чуть до ручки», — заявила Никитюк.

Данилко проговорился, что давно женат © Андрей Данилко/Инстаграм

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Помимо «Орла и решки» Леся Никитюк успела поработать ведущей шоу «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка». Снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».