«Я ела все, что не ели другие, участвовала во всем, в чем отказывались участвовать другие. Я всегда отдавалась на сто процентов этой программе. Было страшно, жутко, я не спала, меня трясло. Потом был минимальный курс гидазепама, потому что срывало уже… Через несколько лет доходило чуть-чуть до ручки», — заявила Никитюк.
По признанию ведущей, неоднократно во время съемок шоу она оказывалась между жизнью и смертью. Так, однажды при высадке из вертолета ей отрезало лопастями волосы, чудом не повредив голову и шею, а позже Никитюк встретилась на Соломоновых островах с морским крокодилом. По счастливой случайности артистка осталась невредима.
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Помимо «Орла и решки» Леся Никитюк успела поработать ведущей шоу «Кто сверху?», «Кто против блондинок?», «Le Маршрутка». Снималась в украинском проекте «Танцы со звездами».