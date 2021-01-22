Уроженка Казахстана Асель Робертс стала исполняющей обязанности начальника протокола США. Об этом сообщили 22 января на сайте американского правительства

Наумов пояснил, с чего начнет действовать Байден © REUTERS, Leah Millis Асель К. Роберстс вступила в должность исполняющей обязанности начальника протокола США 20 января 2021 года. Обладая более чем 15-летним опытом в канцелярии начальника протокола, в последнее время была на позиции старшего советника», — говорится в материале.

Робертс родилась в Алма-Атинской области в 1976 году. Переехала в США в подростковом возрасте и окончила среднюю школу в Америке. В 1993 году поступила в Джоржтаунский университет, а спустя пять лет — на службу в департамент протокола президента США. В 2014 году она получила должность заместителя начальника департамента. Владеет русским, казахским и японским языками.