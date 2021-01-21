Служба безопасности Украины (СБУ) проводит следственные действия в главном офисе «Киевводоканала». Об этом 21 января сообщила пресс-служба компании в Facebook

«В главном офисе ЧАО «АК «Киевводоканал» происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г. Киеве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причины визита СБУ в организацию пока неизвестны. По данным источников «112 Украина», заместителя директора департамента Киевводоканала задержали за получение взятки. Чиновник якобы требовал 38 тысяч долларов за согласование разрешения на наружную рекламу от предпринимателя.

Мужчину схватили, когда ему в собственном кабинете передавали очередной транш в $15 тысяч.