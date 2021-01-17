Украинская певица Ани Лорак публично не заявляла о покупке, но выложила фото новой недвижимости в соцсети без каких-либо комментариев. Об этом написала Politeka 14 января

«Ни там, ни сям! Вяжи!»: в сети высмеяли творческие метания Вакарчука после ухода из политики © Святослав Вакарчук/Инстаграм Анастасия Волочкова, певцы Стас Михайлов и Григорий Лепс.

«Стильная, богатая… и т д. А где добрые дела?», «Откуда у тебя такой дом?!» — отреагировали поклонники певицы на известие о ее новой недвижимости.

Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица, хотя все больше времени проводит в России. Артистка неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от «патриотов» Украины за свои выступления в Москве.

Исполнительнице приписывают роман с российским коллегой Сергеем Лазаревым, правда, сама она эти слухи не подтверждает. Известно, что в 2019 году Лорак развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила 10 лет. У пары осталась общая дочь.

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