По данным издания, Лорак приобрела особняк стоимостью 3 миллиона евро (266 млн руб.), а в соседях у знаменитости теперь балерина Анастасия Волочкова, певцы Стас Михайлов и Григорий Лепс.
«Стильная, богатая… и т д. А где добрые дела?», «Откуда у тебя такой дом?!» — отреагировали поклонники певицы на известие о ее новой недвижимости.
Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица, хотя все больше времени проводит в России. Артистка неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от «патриотов» Украины за свои выступления в Москве.
Исполнительнице приписывают роман с российским коллегой Сергеем Лазаревым, правда, сама она эти слухи не подтверждает. Известно, что в 2019 году Лорак развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила 10 лет. У пары осталась общая дочь.
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