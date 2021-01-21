Пациент в Германии умер после повторного заражения коронавирусом, это произошло в стране впервые, передает 20 января Tagesschau

Ученые рассказали, как определить коронавирус по глазам © Alicia Finess / flickr

Врачи сообщили, что у мужчины наблюдалась долгая бессимптомная фаза, и к тому же в этот раз он заразил свою жену. Имеются подозрения, по которым его повторное заражение может быть связано с мутацией вируса, но доказать или опровергнуть его невозможно, так как не сохранилось его анализов, сделанных в апреле.

Как отмечают в Институте имени Роберта Коха, повторное заражение — крайне редкий случай, и обычно при нем болезнь протекает мягче, чем в первый раз. Однако случаи гибели пациентов, болеющих во второй раз, происходили в Нидерландах, Израиле и Гонконге.

На прошлой неделе сообщалось, что в Ростовской области более 50 человек повторно заразились коронавирусом.