Власти федеральной земли Баден-Вюртемберг подтвердили, что умерший, 73-летний мужчина, успел переболеть коронавирусом в апреле и выздороветь, а в декабре заразился еще раз и 11 января скончался от осложнений на легкие.
Врачи сообщили, что у мужчины наблюдалась долгая бессимптомная фаза, и к тому же в этот раз он заразил свою жену. Имеются подозрения, по которым его повторное заражение может быть связано с мутацией вируса, но доказать или опровергнуть его невозможно, так как не сохранилось его анализов, сделанных в апреле.
Как отмечают в Институте имени Роберта Коха, повторное заражение — крайне редкий случай, и обычно при нем болезнь протекает мягче, чем в первый раз. Однако случаи гибели пациентов, болеющих во второй раз, происходили в Нидерландах, Израиле и Гонконге.
На прошлой неделе сообщалось, что в Ростовской области более 50 человек повторно заразились коронавирусом.