Сотрудники полиции Киева задержали участников акции против ультраправого насилия и памяти журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова, убитых в 2009 году в Москве. Об этом 19 января сообщает «Страна»

Есть ли на Украине фашизм? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Никиту Тихонова, который был признан виновным в убийстве. Сообщница Тихонова Евгения Хасис была осуждена на 18 лет лишения свободы. Мотивом преступления была ненависть ультраправых к Маркелову, который защищал в судах антифашистов и представителей нацменьшинств, Бабурову же ликвидировали как свидетельницу. Примечательно, что до этого убийства Тихонов уже был объявлен в розыск за другие преступления и скрывался, в том числе на Украине.

«Эта дата [19 января] является поводом напомнить о преступлениях ультраправых в Украине. Мы считаем, что безнаказанность правых экстремистов будет иметь трагические последствия для общества», — заявили организаторы.

Акция на Контрактовой площади возле памятника гетману Сагайдачному продлилась не более 10 минут из-за карантинных ограничений. Практически всех участников акции задержала полиция, сославшись на запрет проведения массовых собраний.

Еще одна акция против ультраправых памяти Бабуровой и Маркелова анонсирована на 12:00 (13:00 мск) на Михайловской площади в Киеве.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин введен до конца февраля.