Внук украинской певицы Софии Ротару, тезка музыканта и своего деда Анатолий Евдокименко примерил образ брутального мачо, к которому решил добавить женские ювелирные украшения. Новые снимки он разместил в Instagram 14 января

Парню сейчас 26 лет, он работает ди-джеем и музыкальным продюсером в США. Там живут оба внука Ротару: и Анатолий и 19-летняя София.

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«А зачем серьги?», «Слишком красивый парень, чтобы серьги цеплять.., которые вызывают разные кривотолки. Анатолий отличается естественной природной красотой и обаянием. Ему не нужно цеплять всякие побрякушки», — отметили пользователи.

Ранее мы писали: Сын Ротару показал ее взрослых внуков.