Парню сейчас 26 лет, он работает ди-джеем и музыкальным продюсером в США. Там живут оба внука Ротару: и Анатолий и 19-летняя София.
На новых фото молодой человек позирует в черном пальто и двух серьгах: в одном ухе длинная, в другом — маленькая, лаконичная.
«А зачем серьги?», «Слишком красивый парень, чтобы серьги цеплять.., которые вызывают разные кривотолки. Анатолий отличается естественной природной красотой и обаянием. Ему не нужно цеплять всякие побрякушки», — отметили пользователи.
Ранее мы писали: Сын Ротару показал ее взрослых внуков.