Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко 2 декабря опубликовал в Instagram фотографию своих взрослых детей — Анатолия и Софии

Риелторы показали недвижимость в Крыму, которую Ротару собирается продать – СМИ © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк Софии Евдокименко сейчас 19 лет, она уже заявила себя в качестве модели и даже подписала несколько успешных рекламных контрактов. Анатолию Евдокименко 26 лет, он работает ди-джеем и музыкальным продюсером.

На снимке внуки Ротару вместе поднимаются на эскалаторе, при этом Анатолий в маске, а София нет.

«Мои любимые дети!» — лаконично подписал фотографию их отец.

Самые внимательные подписчики заметили, что на лацкане пиджака девушки прикреплен микрофон, такие обычно используют при съемке телепрограмм. Что именно снимали внуки Ротару, их отец не рассказал.