Украинская певица Ани Лорак, которая активно строит карьеру в России, вернулась на родную Украину, откуда попросила у поклонников совета о новом цвете волос. Соответствующий пост появился на странице самой исполнительницы и в ее фан-группе в Instagram 14 января

«Доброе утро, мои хорошие! Ани Лорак находится в Киеве и поделилась фото с салона. Спросила, идет ли ей так?» — говорится в публикации.

Лазарев сделал комплимент Лорак матом © Ани Лорак/Инстаграм

«Свой лучше», «И так и так хорошо», «Лучше с темными, белый не идет», «Свежая и интересная с новым цветом», «Каролина, эксперимент не в твою пользу!!! Перекрашивайся!!! Но стрижку оставь!!!» — разделились мнения в комментариях.

На самом деле перевоплощение оказалось временным — Лорак примерила парик, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть с другим цветом волос.

Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица, хотя все больше времени проводит в России. Артистка неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от «патриотов» Украины за свои выступления в Москве.

Исполнительнице приписывают роман с российским коллегой Сергеем Лазаревым, правда, сама она эти слухи не подтверждает. Известно, что в 2019 году Лорак развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила 10 лет. У пары осталась общая дочь.

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