«Доброе утро, мои хорошие! Ани Лорак находится в Киеве и поделилась фото с салона. Спросила, идет ли ей так?» — говорится в публикации.
На прикрепленном в посту снимке артистка предстала в виде пепельной блондинки, что, заметили подписчики, очень необычно после темного цвета волос.
«Свой лучше», «И так и так хорошо», «Лучше с темными, белый не идет», «Свежая и интересная с новым цветом», «Каролина, эксперимент не в твою пользу!!! Перекрашивайся!!! Но стрижку оставь!!!» — разделились мнения в комментариях.
На самом деле перевоплощение оказалось временным — Лорак примерила парик, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть с другим цветом волос.
Ани Лорак, по паспорту Каролина Куек, родилась в Черновицкой области, известна как украинская певица, хотя все больше времени проводит в России. Артистка неоднократно сталкивалась с критикой в свой адрес от «патриотов» Украины за свои выступления в Москве.
Исполнительнице приписывают роман с российским коллегой Сергеем Лазаревым, правда, сама она эти слухи не подтверждает. Известно, что в 2019 году Лорак развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила 10 лет. У пары осталась общая дочь.
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