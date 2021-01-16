Новым премьер-министром Украины может стать и.о. министра энергетики Юрий Витренко, также этот пост могла бы занять Юлия Тимошенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Шмыгаль отпущения. Премьера принесут в жертву Зеленскому © Facebook, Денис Шмигаль

Он вступит в конфликт с бенефициарами газового рынка, поскольку надо будет ударить по их аппетитам.

«Но, на моей памяти, в начале нулевых, когда Тимошенко перевела расчеты в энергосекторе из бартера в денежную форму, тогда это тоже ударило по интересам очень многих. И Тимошенко пришлось заплатить за это отсидкой в Лукьяновском СИЗО. Сразу после этого началось ее политическое восхождение, но она показала, что способна принимать жесткие решения и способна доводить их до конца. И вот в этой ситуации на месте президента я опирался бы на твердое», — сказал политолог.

Конфликт может получиться очень жестким, и будет ли Витренко играть на стороне Зеленского — вопрос открытый.

«Лучше иметь вполне понятного и прогнозируемого партнера, чем уравнение со многими неизвестными в лице Витренко — он четыре раза уходил из «Нафтогаза», достаточно непростой человек», — добавил Андрей Золотарев.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

С конца прошлой недели жители Украины начали выходить на протестные акции против повышения тарифов на газ. Стоимость голубого топлива поднялась с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%.