Желающих использовать ситуацию с тарифными бунтами на Украине немало, поэтому Зеленскому стоит поторопиться с решением проблемы, считает политолог Андрей Золотарев

Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» рассказал в интервью изданию Украина.ру.

С конца прошлой недели жители Украины начали выходить на протестные акции против повышения тарифов на газ. Стоимость голубого топлива поднялась с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%.

- Андрей, как вы считаете, могут ли эти акции перейти в формат масштабного протеста? При каких условиях это может случиться?

— Это не просто повышение цен на газ, это тарифный геноцид, люди поставлены перед выбором — купить лекарства или заплатить за газ и тепло. Уже переполнило чашу терпения — это налицо.

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Поэтому вопрос заключается только в том, оседлают ли эти протестные настроения украинские политики, точнее олигархический кооператив. Поскольку желающих использовать ситуацию более чем достаточно.

Это и Коломойский, это и Медведчук, это и Порошенко. Но цели у них разные. Допустим, Коломойскому не нужны досрочные выборы — его бы вполне устроил свой премьер, какие-то кадровые ротации. Для Медведчука наоборот — досрочные парламентские выборы будут как минимум двукратным увеличением фракции «За життя» в Верховной Раде. Равно так и для Порошенко, поскольку, судя по итогам местных выборов, эти силы поднабрали.

Поэтому у Зеленского есть неделя-две на практическое решение, потому что в противном случае где-то к 25-30 января мы рискуем получить тарифный Майдан, который технологически собрать несложно. Этот Майдан получит массовую поддержку, даже если это не закончится отставкой правительства или роспуском Рады, то это принесет Зеленскому непоправимые репутационные потери. То есть мифологема про Голобородько рискует обнулиться.

- Ходят слухи о скорой замене премьер-министра Шмыгаля в результате сложившейся ситуации. Допускаете ли вы замену премьера? И кто может занять его место?

— Да, это вероятный вариант.

Заменить его может Витренко. Ну, на месте Владимира Александровича я выбирал бы Витренко, хотя пеняют, что Коломойский его двигает. Да, договоренности какие-то там возможны, но у него нет вот этого шлейфа.

Шмыгаль отпущения. Премьера принесут в жертву Зеленскому © Facebook, Денис Шмигаль Юлию Тимошенко, поскольку премьер будет находиться в такой ситуации, когда он купит билет на войну. Он вступит в конфликт с бенефициарами газового рынка, поскольку надо будет ударить по их аппетитам.

Но, на моей памяти, в начале нулевых, когда Тимошенко перевела расчеты в энергосекторе из бартера в денежную форму, тогда это тоже ударило по интересам очень многих. И Тимошенко пришлось заплатить за это отсидкой в Лукьяновском СИЗО. Сразу после этого началось ее политическое восхождение, но она показала, что способна принимать жесткие решения и способна доводить их до конца. И вот в этой ситуации на месте президента я опирался бы на твердое.

Понятно, что есть опасения того, что Юлия Владимировна всех подомнет, но такова ситуация. Потому что конфликт может получиться очень жестким. Будет ли Витренко играть на стороне Зеленского — вопрос открытый. Лучше иметь вполне понятного и прогнозируемого партнера, чем уравнение со многими неизвестными в лице Витренко — он четыре раза уходил из «Нафтогаза», достаточно непростой человек.

- Зеленский и его окружение оказались в сложной ситуации: недовольство тарифами, локдаун, проблемы с вакцинами. Как, на ваш взгляд, власть будет выбираться из этого кризиса?

— Пока пытаются показать, что президент слышит народ: он дал распоряжение принять меры, чтобы тарифы были снижены. А вот насколько? Президенту могут рассказать, что тарифы снижены на треть, откатят их до того уровня, который был в конце прошлого года, а на деле в квитанциях окажется, что процентов на 10.

То есть только существенное снижение тарифов, только какие-то понятные и справедливые, с точки зрения людей, правила газового рынка, чтобы они могли свободно менять поставщика. У нас же фактически до недавних пор был монополист, только жители Киева и области могли сменить поставщика, а в регионах это не так просто. Это был бы шаг, который снял бы напряжение в тарифной сфере.

«Украина закупила худшую вакцину в мире» — украинцы возмущены властью © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Так что разговоры разговорами, кто займет кресло министра здравоохранения (заметно, что Ляшко подсиживает Степанова), но в течение месяца должна появиться вакцина.

Причем в New York Times Зеленский высказывал абсолютно здравую позицию: если Запад не передвинет нас в первые ряды получателей Pfizer, то будем рассматривать возможность закупки вакцины, в том числе и российской, потому что нам надо спасать жизни наших людей. Но, очевидно, вразрез с этой позицией идут какие-то корыстные интересы тех, кто хочет нажиться на поставках, ну и интересы клинических патриотов, для которых вакцинироваться «Спутником V» — это смерти подобно.