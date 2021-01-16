Президент Сербии Александр Вучич заявил, что государство еще не получило ни одной вакцины по европейскому механизму COVAX. Об этом в субботу, 16 января, сообщило агентство РИА Новости

Борьба с COVID-19: в России стартует массовая вакцинация, в Европе изучают побочные эффекты вакцин © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк Чен Бо и министром здравоохранения Златибором Лончаром встретил в аэропорту Белграда первую партию в 1 миллион доз вакцины производства Sinopharm (КНР).

Ранее, отвечая на вопрос журналистов о том, ждет ли он китайскую вакцину, чтобы сделать прививку Вучич ответил, что ему «все равно», какой вакциной будут делать прививку ему и его семье.

«Мы еще ни одной дозы вакцины не получили через (европейский) механизм COVAX. Мы в двустороннем порядке обеспечили (поставки), через американцев, через россиян, и сейчас благодаря (председателю КНР) Си Цзиньпину — самое большое количество вакцины», — сказал глава государства.

По словам президента, Сербия стала первой в Европе страной, которая получила такую большую партию вакцины Sinopharm. Он уточнил, что Белград заплатил несколько миллионов евро за развитие и поставку вакцин через механизм распределения COVAX, но, как и многие другие страны, ничего не получил.

В понедельник в страну также прибывает 19,5 тысяч доз вакцины Pfizer, во вторник — 250 тысяч доз «Спутник V».