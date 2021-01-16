Украина не будет рассматриваться Штатами в четкой привязке к России, а РФ будет рассматриваться в одном «флаконе» со Средней Азией, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее избранный президент США Джо Байден анонсировал резонансные назначения: в частности, на пост директора ЦРУ планируется назначить экс-посла США в России Уильяма Бёрнса, а замом госсекретаря может стать бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

«Я бы обратил внимание на то, что в принципе сегодня происходит некая реструктуризация Госдепа. Если ранее департамент, который занимался Россией, занимался одновременно и Украиной, и Белоруссией, и прочими европейскими постсоветскими странами, то сейчас Россия будет рассматриваться в одном флаконе со Средней Азией», — сказал политолог.

Кость Бондаренко: Байдену придется забыть слово «Украина» © РИА Новости, Нина Зотина

«Кадровые назначения — это не главное в этом отношении. Вопрос с Викторией Нуланд в том, как она будет применять свои знания, ее прежняя работа (помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии. — Ред.) не обязательно может иметь продолжение на новой должности», — добавил он.

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