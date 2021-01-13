Для Джо Байдена Украина стала неким элементом торга, ведь украинская карта едва не лишила его шанса на президентское кресло. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться 20 января. Официально победа Байдена на президентских выборах была подтверждена Конгрессом США 6 января. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп победу соперника не признал, заявив, что результаты были сфальсифицированы.

- Кость Петрович, как вы считаете, изменят ли Байден и его администрация внешнюю политику США?

— Частично изменят, исходя из двух концепций, которые представляют Байден и Трамп, — двух концепций развития Америки. Что касается Трампа, он был сторонником изоляционистской концепции, которая предполагала больший акцент на развитие внутренних ресурсов и экономических процессов в стране.

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Так что я думаю, что в этом отношении как раз Джо Байден, а также Камала Харрис, играющая важнейшую роль в политической жизни США, будут нести не просто экспансионизм, а лево-глобалистскую идею и пытаться расширить влияние Соединенных Штатов. Возможно вплоть до того, чтобы даже развязать несколько войн, поскольку именно демократы в XX и XXI веках были главными разжигателями войн и главными сторонниками использования войны как одного из методов решения международных конфликтов.

Так что, я думаю, в этом отношении стоит ожидать более жесткой линии поведения США на международной арене.

- Как считаете, что ждет Украину после прихода Байдена? Ведь у него там есть несколько «триггеров» и неприятных историй, которые могут нанести репутационный удар.

— Мне кажется, что для Байдена Украина на сегодняшний день становится неким элементом игры, элементом торга. Давайте учитывать несколько факторов.

Первый — это то, что Байдену поскорее придется забыть слово «Украина», даже исходя из некоторых имиджевых соображений. Дело в том, что украинский вопрос едва не стоил Байдену президентского кресла, украинская карта была одной из главных в ходе избирательной кампании в плане дискредитации Байдена и его семьи.

Украинский бэкграунд администрации Байдена © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Многие считают, что с приходом Байдена что-то по отношению к Украине изменится, что Байден тут поставит своих людей, тех, кому он доверяет. Не думаю, что на самом деле все будет происходить таким образом.

Но что можно прогнозировать: во-первых — приход нового посла. Новый посол — это обычно новая политическая веха в отношении Украины и Соединенных Штатов. Прогнозируется, что это будет кто-то, кто будет достаточно жесткой и твердой рукой пытаться закрепить здесь американские интересы. По одной из версий, послом может быть назначен даже Курт Волкер. Это одна из гипотез.

Во-вторых, скорее всего Украину ждет наступление транснациональных корпораций, а значит активизация компрадоров внутри страны и их попытки начать войну с олигархами, попытаться уничтожить олигархат как класс. Это тоже, в принципе, может ожидать Украину.

Учитывая, что Украина сегодня находится на передовой борьбы с Россией, что является американским инструментом воздействия на РФ, вопрос войны или мира в Донбассе будет зависеть от того, как будут складываться отношения между Вашингтоном и Москвой.

- Байден уже анонсировал резонансные назначения: в частности, на пост директора ЦРУ планируется назначить экс-посла США в России Уильяма Бёрнса, а замом госсекретаря может стать Виктория Нуланд. Что это означает для России?

— Я бы обратил внимание на то, что в принципе сегодня происходит некая реструктуризация Госдепа. Если ранее департамент, который занимался Россией, занимался одновременно и Украиной, и Белоруссией, и прочими европейскими постсоветскими странами, то сейчас Россия будет рассматриваться в одном флаконе со Средней Азией.

Неожиданный ход: зачем Байден назначает директором ЦРУ бывшего посла в России и противника членства Украины в НАТО © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Кадровые назначения — это не главное в этом отношении. Вопрос с Викторией Нуланд в том, как она будет применять свои знания, ее прежняя работа (помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии. — Ред.) не обязательно может иметь продолжение на новой должности.

- А как считаете, какие отношения сложатся у США и Белоруссии с приходом Байдена?

— Пока сложно говорить, но мне кажется, что постепенно Соединенные Штаты попытаются отмотать ситуацию с Белоруссией назад и, возможно, неким образом либо взять паузу в процессах, которые происходят. Либо даже оказать некие знаки внимания белорусскому руководству. Поскольку все то, что происходило начиная с августа 2020 года в Белоруссии, может рассматриваться как некая неудачная авантюра предыдущей администрации, которая не дала своего результата.

То, что Светлану Тихановскую пригласили на инаугурацию Байдена, — это еще ничего не значит. Решение по Белоруссии, думаю, будет приниматься в ближайшие месяцы.

- Накануне в Берлине прошла встреча в «нормандском формате» на уровне политических советников, во время которой никаких решений ни по одному пункту переговоров достигнуть не удалось. В чем причина пробуксовки?

— Я посмотрел релизы, которые опубликованы российской и украинской сторонами, там просматривается осторожный оптимизм. Уже нет обвинений в адрес друг друга, но есть упоминания о том, что во время встречи состоялся откровенный разговор по многим вопросам, то, чего не было ранее. Это уже не была дежурная встреча, это была откровенная встреча, где стороны обсудили те сложности, которые сегодня стоят на пути воплощения Минских договоренностей.

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Что касается Украины, она настаивает на факторах безопасности, разведении, передаче контроля над границей и прочих моментах.

Насколько я понял из заявлений господина Козака, стороны договорились подготовить новую «дорожную карту», что тоже немаловажно. Так что в данной ситуации есть очень осторожный, но все-таки оптимизм.