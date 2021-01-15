Самой счастливой страной в 2020 году украинские социологи назвали Киргизию, а самой несчастной Северную Македонию. Об этом 14 января сообщили в пресс-релизе Киевского международного института социологии (КМИС), который отвечал за исследование по Украине

Отмечается, что в Киргизии себя считают счастливыми 85% жителей. Единственной страной с отрицательным индексом счастья в 2020 году оказалась Северная Македония, где индекс составил —3%.

Украина за год потеряла несколько позиций индекса счастья и опустилась на 38 место с 14% из 42 стран. Этот показатель на 19% меньше, чем в 2019 году.

По данным КМИС, в целом по миру в 2020 году считают себя счастливыми 40% населения. В Евросоюзе наиболее счастливой страной является Испания (56%), в Польше этот показатель составил 39%, а в России — 19%.

Ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International опросила в 42 странах 38 709 человек. В каждой стране в октябре-декабре 2020 года были проведены интервью с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин либо личным путем, или по телефону, или через интернет. Погрешность опроса составляет от + 3-5% на уровне 95% доверия.