На Украине группа людей намерена создать «Правотворец» — базу данных лиц, осуществляющих политические репрессии, куда якобы попадут президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Об этом 14 января сообщил сайт «Буквы»

«Вот козлы!!!» Данилко оправдался за фото с Малаховым, внесенным в «Миротворец» © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

В презентации базы приняла участие одна из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь, которая отметила, что дело против нее является политической репрессией.

«Инициаторы проекта отметили, что в базе могут появиться президент Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков, которые во время скандального брифинга заявили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета», — говорится в материале.

Отмечается, что проект будет сотрудничать с общественными организациями, украинской диаспорой и иностранными ведомствами.

Во вторник, 12 января, Шевченковский районный суд Киева провел новое заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. На заседании происходил процесс добавления материалов досудебного расследования по делу.

«Миротворец» — украинский сайт, созданный в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Информация об отдельных внесенных в эту базу лицах была использована для их устранения. В числе убитых таким образом есть и медийные персоны. В декабре 2019 года серверы сайта перестали работать, однако это оказались лишь временные профилактические работы.