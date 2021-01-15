В Германии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech умерли десять человек. Об этом сообщила 14 января глава отдела безопасности лекарств и препаратов института Пауля Эриха Бригитте Келлер-Станиславски, передает РИА Новости

В Германии старики заразились COVID-19 после прививки Pfizer © Olivier Galibert / flickr

«Речь идет об очень тяжелых пациентах с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (лечение направлено только на облегчение мучений неизлечимо больных — ред.). Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи. На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией», — сказала ученая.

Она добавила, что данные о летальных исходах соответствуют ожидаемому уровню смертности в этой возрастной категории в рамках кампании по вакцинации. Скончавшимся было от 79 до 93 лет, они имели серьезные заболевания, а вакцину им сделали, так как они были в группе риска по COVID-19. Интервал между вакцинацией и смертью составил от нескольких часов до четырех дней.

Также Институт Пауля Эриха получил информацию, что у шести человек случилась анафилактическая реакция на процедуру.

В целом пока известно о 325 случаях побочных эффектов, предположительно, связанных с прививкой, из них 51 тяжелые.

В Германии с 27 декабря началась вакцинация препаратом от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. В первую очередь прививают людей старше 80 лет, обитателей и работников домов престарелых, медработников. К четвергу первые дозы получили 842 тысячи человек.

В Норвегии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer умерли более 20 человек.