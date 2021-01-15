Республиканская партия демонстрирует слабость, не реагируя на убийство своей сторонницы при штурме Капитолия. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.

По словам Погребинского, среди этих противников результатов президентских выборов особенно «чувствительными» являются консервативные патриоты, «не принимающие идиотскую систему обратной дискриминации». Одной из них является женщина, погибшая во время события в Капитолии, отметил он.

Поэтому эксперт убежден, что одним штурмом Капитолия дело не кончится.

«Но пока мы не видим каких-то массовых шествий в связи с гибелью этой женщины… Республиканская партия как партия непонятная сегодня. Она не призывает к протестам, хотя, казалось бы, вашего сторонника убили, безоружную женщину. И где Республиканская партия?.. Они оказались слабаками», — сказал политолог.

После событий 6 января Джо Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестовали.

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