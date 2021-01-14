В Киеве будут судить 40-летнюю одесситку, которая занималась вербовкой женщин и переправляла их в Турцию с целью сексуальной эксплуатации. Об этом на днях сообщили на Facebook-странице столичной прокуратуры

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