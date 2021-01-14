Согласно материалам следствия, одесситка, сговорившись с гражданином Турции, подыскивала в Киеве молодых женщин, которые находились в трудном материальном положении. Им предлагали работу на территории Стамбула в сфере оказания сексуальных услуг с привлекательной прибылью, часть которой необходимо было передавать работодателю.
Злоумышленницу задержали в одесском аэропорту при попытке переправки двух женщин через границу Украины в Турцию. По результатам расследования обвинительный акт в отношении злоумышленницы направлен в суд для рассмотрения по существу.