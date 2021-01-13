В частности, суд обязал Порошенко извиниться перед украинским агентством за то, что связал его с бизнесменом Сергеем Левочкиным.
«Своим решением суд обязал Петра Порошенко опровергнуть распространенную им информацию на его официальных страницах социальных сетей Facebook и Instagram, разместив там текст резолютивной части судебного решения», — сообщили в редакции информационного агентства.
Порошенко и его адвокаты имеют право обжаловать решение в суде апелляционной инстанции.
В июле прошлого года Порошенко во время программы «Свобода слова на ICTV» сказал следующие слова:
— Госпожа (Ирина) Верещук (генпрокурор Украины. — Ред.) продемонстрировала мне сайт, который относится к выдающемуся деятелю тогдашней Партии регионов, а сейчас ОПЗЖ, УНН, господин Левочкин.
В августе суд принял от УНН иск о защите деловой репутации. Агентство отметило, что единственным бенефициаром, владельцем и директором ИА УНН была и остается некая Лозан Ульяна Ивановна.