Отмечается, что продавать газ будут по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.
«Сегодня на совещании под руководством президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не означает, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.
Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля).
В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).
В понедельник, 11 января, люди вышли на протест против повышения тарифов на газ и электроэнергию в условиях коронакризиса в различных городах Украины. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.