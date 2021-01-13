Кабинет министров Украины планирует ввести госрегулирование цены на газ для бытовых потребителей на период карантина. Такое решение было принято на совещании членов правительства с президентом Владимиром Зеленским, пишет 13 января сайт главы государства

Отмечается, что продавать газ будут по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.

«Сегодня на совещании под руководством президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не означает, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленский решил снизить тарифы на газ на фоне протестов © пресс-служба Президента Украины Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля).

В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).

В понедельник, 11 января, люди вышли на протест против повышения тарифов на газ и электроэнергию в условиях коронакризиса в различных городах Украины. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.